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أحمد جودة - القاهرة - مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.. مواجهة مصيرية الليلة.. تترقب جماهير الكرة الأفريقية مباراة مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث يسعى الأهلي المصري لتحقيق انتصار يضمن له الصدارة، بينما يحاول شباب بلوزداد الجزائري تحقيق الفوز لإنعاش آماله في التأهل.

مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.. مواجهة مصيرية الليلة

مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.. موعد المباراة

تنطلق مباراة مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، على ملعب "5 جويلية 1962"، وذلك في المواعيد التالية:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

8:00 مساءً بتوقيت الجزائر

10:00 مساءً بتوقيت السعودية

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

تابعوا مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال لحظة بلحظة.

مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.. القنوات الناقلة

يمكن مشاهدة مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال عبر القنوات التالية:

بي إن سبورت 2 HD (المشفرة)

التردد: 11054

11054 الاستقطاب: أفقي

أفقي الترميز: 27500

27500 تصحيح الخطأ: 6/5

القناة الجزائرية الأرضية (Programme National)

التردد: 11680

11680 الاستقطاب: أفقي

أفقي الترميز: 27500

27500 الشفرة: 1100001100000000

لا تفوتوا متابعة مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال بجودة عالية.

مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.. تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني السويسري مارسيل كولر مباراة مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول

أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية

إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

ترقبوا الأداء القوي عبر مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.

مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.. تشكيل شباب بلوزداد المتوقع

من المتوقع أن يدخل شباب بلوزداد مباراة مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألكسندر ميدينا

ألكسندر ميدينا خط الدفاع: مختار بلخيثر، شعيب كداد، شمس الدين نساخ، محمد بوقرة

مختار بلخيثر، شعيب كداد، شمس الدين نساخ، محمد بوقرة خط الوسط: زكرياء دراوي، هارون حراق، يحيى شايب

زكرياء دراوي، هارون حراق، يحيى شايب خط الهجوم: كريم عريبي، زكرياء بولحية، إسلام بكير

تابعوا التكتيكات الدفاعية والهجومية عبر مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.

مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.. ترتيب المجموعة

قبل مباراة مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال، جاء ترتيب المجموعة كالتالي:

الأهلي المصري: 7 نقاط أورلاندو بيراتس: 5 نقاط شباب بلوزداد: 3 نقاط ستاد أبيدجان: نقطة واحدة

هل يحافظ الأهلي على صدارته؟ تابعوا مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.

مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.. أرقام تاريخية

لعب الأهلي 13 مباراة سابقة في الجزائر.

13 مباراة سابقة في الجزائر. حقق الفوز في مباراتين فقط.

تعادل في 6 مباريات.

خسر في 5 مباريات.

هل يكسر الأهلي العقدة الجزائرية؟ تابعوا التفاصيل عبر مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.

مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.. المعلق الرياضي

سيكون التعليق الصوتي على مباراة مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال بصوت المعلق الشهير "عصام الشوالي" عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.

مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.. التوقعات

يتوقع أن يبدأ الأهلي بضغط هجومي مكثف.

شباب بلوزداد سيحاول استغلال الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

من سيحسم المباراة؟ تابعوا التفاصيل عبر مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.

مباشر يلا شوت الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر حصريًا الآن دون تقطيع في دوري الأبطال.. ختام

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