نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر: مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة الأفريقية انطلاق مباراة الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. اللقاء يحمل أهمية بالغة للفريقين، حيث يسعى الأهلي إلى تعزيز صدارته للمجموعة، فيما يبحث شباب بلوزداد عن إنعاش حظوظه في التأهل.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

قناة تايم سبورتس الأرضية المصرية

تبث المباراة عبر الإرسال الأرضي مجانًا، ويمكن استقبالها باستخدام التردد UHF 32.

القناة الجزائرية الأرضية

تنقل المباراة مجانًا على القمر الصناعي نايل سات، مع إمكانية استقبالها بإدخال التردد الخاص وشفرة القناة.

beIN Sports HD 2

القناة المشفرة الحصرية التي ستبث اللقاء، بصوت المعلق التونسي المميز عصام الشوالي.

موعد المباراة حسب التوقيت المحلي

القاهرة : 9:00 مساءً

: 9:00 مساءً الجزائر : 8:00 مساءً

: 8:00 مساءً السعودية : 10:00 مساءً

: 10:00 مساءً الإمارات: 11:00 مساءً

تفاصيل زي الفريقين

الأهلي : سيرتدي الفريق الزي الكحلي بالكامل، وحارس المرمى بالزي السماوي.

: سيرتدي الفريق الزي الكحلي بالكامل، وحارس المرمى بالزي السماوي. شباب بلوزداد: الفريق الجزائري سيرتدي الزي الأحمر بالكامل، وحارس المرمى بالزي الرصاصي.

موقف الفريقين في المجموعة

الفريق النقاط المركز الأهلي المصري 7 نقاط الأول أورلاندو بايرتس 5 نقاط الثاني شباب بلوزداد 3 نقاط الثالث استاد أبيدجان نقطة الرابع

تاريخ المواجهات بين الأهلي والأندية الجزائرية

خاض الأهلي 27 مباراة أمام فرق جزائرية في البطولات الأفريقية، حقق خلالها:

12 انتصارًا

9 تعادلات

6 خسائر

سجل الأهلي 32 هدفًا واستقبل 20 هدفًا.

تصريحات ما قبل المباراة

مارسيل كولر (مدرب الأهلي):

"المباراة ستكون صعبة، وشباب بلوزداد فريق قوي يتمتع بدعم جماهيري. نثق في قدرات لاعبينا لتحقيق الفوز".

محمد الشناوي (قائد الأهلي):

"نتطلع للعودة بالنقاط الثلاث وتأكيد صدارتنا. الجميع مستعد لهذه المباراة المصيرية".

مشاهدة المباراة مباشرة عبر موقعنا

يمكنكم متابعة أحداث اللقاء عبر خاصية البث المباشر المتاحة على موقعنا "المصري الآن".