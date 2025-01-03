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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر شاهد مباراة الأهلي × شباب بلوزداد الجزائري عبر يوتيوب بجودةHD…الأهلي وشباب بلوزداد مواجهة حاسمة في دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي يأمل في مواصلة انتصاراته اليوم أمام مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

تترقب جماهير الكرة العربية والإفريقية مواجهة مثيرة تجمع بين الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

اللقاء يُعد محطة هامة لكلا الفريقين، حيث يتطلع الأهلي لتعزيز صدارته للمجموعة الثالثة وضمان التأهل المبكر.

بينما يسعى شباب بلوزداد لاستعادة الأمل في المنافسة على بطاقة التأهل.

تعرف على تفاصيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا موعد المباراة والقنوات الناقلة

√ تُقام المباراة مساء اليوم الجمعة 3 يناير 2025.

√ على ملعب "5 جويلية 1962" بالجزائر وسط حضور جماهيري كبير.

√ القاهرة: 9:00 مساءً.

√ الجزائر: 8:00 مساءً.

√ السعودية: 10:00 مساءً.

√ الإمارات: 11:00 مساءً.

القنوات الناقلة يمكن متابعة المباراة عبر: 1. بي إن سبورتس 2 HD:

• التردد: 11054.

• معدل الترميز: 27500.

• الاستقطاب: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

2. القناة الجزائرية الأرضية (Programme National):

•التردد: 11680.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• شفرة: Biss 1100001100000000

كما يُعلّق على اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس المعلق الشهير عصام الشوالي، مما يضيف أجواء حماسية للمباراة المرتقبة.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

كما يدخل الفريقان اللقاء ضمن المجموعة الثالثة التي تشهد تنافسًا قويًا:

1. الأهلي المصري: 7 نقاط.

2. أورلاندو بيراتس: 5 نقاط.

3. شباب بلوزداد: 3 نقاط.

4. ستاد أبيدجان: نقطة واحدة.

الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

تعرف على مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة شباب بلوزداد اليوم

يأتي مشوار الأهلي في الجولة الأولى:

•الفوز على ستاد أبيدجان (4-2).

•الجولة الثانية: التعادل مع أورلاندو بيراتس (0-0).

• الجولة الثالثة: الفوز على شباب بلوزداد (6-1).

تعرف على مشوار شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

مشوار شباب بلوزداد الجولة الأولى:

• الخسارة من أورلاندو بيراتس (1-2).

• الجولة الثانية: الفوز على ستاد أبيدجان (2-1).

• الجولة الثالثة: الخسارة أمام الأهلي (1-6).

تشكيلة الأهلي المتوقعة امام مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يتوقع أن يعتمد المدير الفني مارسيل كولر على التشكيلة التالية:

• حراسة المرمى: محمد الشناوي.

• خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.

• خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية.

• خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلي.

تشكيلة شباب بلوزداد المتوقعة أمام مواجهة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

المدرب الجزائري قد يعتمد على التشكيلة التالية:

• حراسة المرمى: ألكسندر ميدينا.

• خط الدفاع: مختار بلخيثر، شعيب كداد، شمس الدين نساخ، محمد بوقرة.

•خط الوسط: زكرياء دراوي، هارون حراق، يحيى شايب.

• خط الهجوم: كريم عريبي، زكرياء بولحية، إسلام بكير.

الأهلي والأرقام التاريخية مع الفرق الجزائرية

واجه الأهلي الفرق الجزائرية 13 مرة من قبل:

•الفوز: مباراتان.

•التعادل: 6مباريات.

•الخسارة: 5 مباريات.

هل يكسر الأهلي العقدة الجزائرية اليوم؟

تعرف على أجواء المباراة وتوقعات الجمهور لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

كما يتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي مكثف، معتمدًا على قوته الهجومية.

و شباب بلوزداد يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على حامل اللقب وتحقيق نتيجة إيجابية.

لا تفوّتوا هذه المواجهة الحاسمة بين الأهلي وشباب بلوزداد، التي تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.