نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلات الترجيح تصعد بطلائع الجيش لدور الـ16 من كأس مصر على حساب الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على الأولمبى بضربات الجزاء 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تقدم طلائع الجيش بهدفين عن طريق عماد فى الدقيقة 26 رجب عمران من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 إلا أن النادى الأولمبى استطاع العوده المباراة وسجل هدفين عن طريق محمود الملك ويوسف اسحق فى الدقيقتين 92، 98.

ولجأ الفريقين إلى الوقت الإضافي الذى لم يشهد تسجيل أى أهداف ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء.

وفى ضربات الجزاء سجل للجيش رجب عمران، أحمد علاء، عمرو طارق، حامد الجابرى وأضاع معاذ الحناوى الضربه الثانيه وسجل للأولمبى سعيد أحمد، ابراهيم سامى، أحمد عصام وأضاع يوسف اسحق، خالد عصام الضربتين الثالثة والخامسة لتنتهى المباراة بفوز طلائع الجيش.

ونال أحمد سمير المدير الفني للأولمبى إشاده من المحللين والخبراء رغم خساره فريقه الذى كان ندا قويا لفريق طلائع الجيش معظم فترات المباراة.

