نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله ويكشف عن حلمه الأخير مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأسطورة المصرية محمد صلاح مهاجم ليفربول، عن أمله في تحقيق لقب البريميرليج للمرة الثانية، مؤكدا أنه يريد إنهاء مسيرته مع الفريق بأفضل شكل ممكن، من خلال الفوز بلقب بطولة الدوري.

صلاح يعلق على مفاوضات تجديد التعاقد مع الريدز

وتحدث المصري محمد صلاح في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي نيوز" اليوم الجمعة، قائلًا "أول شيء كان في القائمة هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول".

وأضاف الأسطورة المصرية، "في مقابلاتي على مدار السنوات السبع أو الثماني الماضية، كنت أقول دائمًا إنني أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها إنني أريد حقًا الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول".

وكشف محمد صلاح عن السبب وراء رغبته في الحصول على لقب البريميرليج لهذا الموسم، قائلًا "ليس لدي أي فكرة، ربما يرجع ذلك إلى أننا لم نحتفل باللقب الذي فزنا به بالطريقة التي أردناها، وأيضًا، عند عودتي إلى هنا أيضًا، فهذا هو عامي الأخير في النادي، لذا أريد أن أفعل شيئًا مميزًا للمدينة".

وواصل حديثه، قائلًا "لقد انتظرنا هذا اللقب لمدة 30 عامًا أو نحو ذلك. لذا، للفوز به وكان الوباء في ذلك الوقت، لم يكن لدينا الوقت للاحتفال به بالطريقة الصحيحة، إنه ليس بالأمر الجيد، لذا نأمل أن نتمكن من القيام بذلك هذا العام".

وأكمل حديثه، قائلًا "كان دافعي هذا العام هو الفوز بالكأس والمشاركة بشكل كبير في الفوز بهذه الكأس، وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز، ما زلت أعتقد أن الفريق يحتاج إلى لقب. لا يزال هناك نصف الفريق مثلي، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك، أليسون، روبين آندي روبرتسون.

وعندما سُئل عما إذا كان ليفربول يحتاج إلى لقب ثانٍ لتعزيز إرثه، أضاف: "نعم، بالتأكيد لإثبات أن فريق ليفربول هو فريق عظيم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد فزنا بكل شيء تقريبًا، لكننا فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة. نأمل أن نتمكن من الفوز به مرتين، وهو ما سيكون رائعًا".

وعن آخر تطورات تجديد تعاقده مع ليفربول، أجاب صلاح، "حتى الآن، نعم، إنها الأشهر الستة الأخيرة، لايوجد أي تقدم هناك، نحن بعيدون كل البعد عن أي تقدم، لذا علينا فقط أن ننتظر ونرى".

وعن كيفية الحفاظ على تركيزه، والمستوى المميز الذي يقدمه رغم وجود مفاوضات على تجديد تعاقده، أجاب: "الشيء الذي يدور في ذهني هو أنه إذا كانت هذه هي الأشهر الستة الأخيرة، فماذا تريد أن ترى في المستقبل؟.. هل تريد أن تنظر إلى الوراء وتقول إنني كنت قلقًا أو متوترًا بشأن العقد؟ أم تريد فقط أن تقول إنني قدمت موسمًا لا يصدق؟ هذا ما يدور في ذهني".

وأختتم نجم ليفربول، حديثه، قائلًا "إذا شعرت يومًا ما بالتشتت، أذكر نفسي بأنني أريد أن أنظر إلى الوراء وأقول إنني قدمت موسمًا لا يصدق. هذا ما أريد أن أفعله".

ويحتل محمد صلاح نجم ليفربول صدارة ترتيب هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 16 هدفا، بفارق 3 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ويستعد الريدز بقيادة صلاح لمواجهة نارية يوم الأحد القادم، أمام المان يونايتد، في إطار فعاليات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.