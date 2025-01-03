نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولدن جيت وسيلا 'حبايب' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى جولدن جيت أمام ضيفه نادى سيلا بنتيجة 1/1 وذلك بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت ضمن مؤجلات الاسبوع التاسع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.

المباراة جاءت متوسطة الأداء فيما جاء الهدف الأول عن طريق باتريك ادو مهاجم جولدن جيت بالدقيقة 45 بالشوط الأول فيما أدرك احمد حمدى لاعب جولدن جيت التعادل لسيلا بالخطأ فى مرماه.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد على المنياوى وعاونه هشام ربيع ومصطفى كمال وحمدى عبد الستار مراقب حكام ومحمد عبد التواب مراقب مسابقات.

وحصل كلا من احمد حمدى وأحمد توبة وكريم كرم لاعب جولدن جيت وأمين محمد وعلى محمد وطارق جمال لاعبي سيلا على الكارت الاصفر.

ليرتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 19 بالمركز الثالث فيما ارتفع رصيد سيلا للنقطة 25.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - نادى سيلا 25 نقطة .

2 - نادى بنى سويف 22 نقاط.

3 - نادى جولدن جيت 19 نقاط.

4 - نادى عاملين غارب 18 نقاط.

5 - اهلى الغرق 16 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 16 نقاط .

7 - مركز شباب ابشواى 14 نقاط.

8 - مركز شباب سمسطا 12 نقاط.

9 - مركز شباب الواسطى 11 نقاط.

10 - مركز شباب سنورس 9 نقاط .

12 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 3 نقاط.

