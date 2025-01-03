نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بلال مظهر يعود إلى الدوري اليوناني من بوابة هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي باس لاميا اليوناني اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن التعاقد مع المهاجم المصري بلال مظهر، خلال فترة الانتقالات الجارية.

متذيل ترتيب الدوري اليوناني يتعاقد مع بلال مظهر

وانضم المصري بلال مظهر بشكل رسمي إلى صفوف باس لاميا قادما من إستريلا أمادورا البرتغالي، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

وقال النادي اليوناني في بيانه الرسمي، "في العامين الماضيين، لعب المهاجم الشاب في الفريق الثاني لباناثينايكوس الذي لعب بقميصه 43 مباراة وسجل 11 هدفًا".

وأضاف " وفي موسم 2021-2022، كان هداف دوري السوبر تحت 19 سنة برصيد 21 هدفا. في العام التالي، في دوري الشاب، برز كأفضل هداف في المسابقة، حيث سجل 9 أهداف في 4 مباريات".

ويحتل باس لاميا المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري اليوناني هذا الموسم، برصيد 9 نقاط، من 16 مباراة.

وانتقل بلال مظهر إلى صفوف إستريلا أمادورا البرتغالي صيف 2024 قادما من باناثينيكوس اليوناني.

وشارك المهاجم المصري البالغ من العمر 21 عاما، مع فريقه البرتغالي، هذا الموسم في 8 دقائق فقط.