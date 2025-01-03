نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور الدوري السعودي أبرزهم.. كريستيانو رونالدو يكشف طموحاته في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، عن تطلعاته في العام الجديد 2025، وذلك بمناسبة مرور عامين على انتقاله إلى صفوف النصر.

وأشار رونالدو في حديثه مع المنصة الرسمية لرابطة الدوري السعودي، إلى صعوبة المنافسة في الدوري السعودي، بسبب تواجد الفرق الكبيرة مثل الهلال والاتحاد، حيث قال: “المنافسة قوية مع الهلال والاتحاد، لكننا سنبذل قصارى جهدنا وسنقاتل هذا الموسم لتحقيق أهدافنا”.

وأضاف: "إلى جانب طموحنا في الفوز بلقب الدوري السعودي، أحلم أيضًا بتحقيق دوري أبطال آسيا مع النصر هذا الموسم، وسنعمل بجد لتحقيق هذا الهدف".

رونالدو يكشف عن أهدافه المستقبلية



وواصل النجم البرتغالي حديثه قائلًا: "كرة القدم مليئة "باللحظات السعيدة والصعبة الأهم هو الالتزام بالاحترافية والعمل الجاد، واحترام النادي والعقد المبرم معه، مع الإيمان بأن الأمور ستتحسن بمرور الوقت.

وأضاف: "أفضل لحظة لي مع النصر كانت عندما توج الفريق بالبطولة العربية للأندية في صيف 2023، وعقدي مع النصر ينتهي في صيف 2025، وهناك مفاوضات لتجديده، لكن حاليًا أنا مركّز على ما أقدمه مع الفريق".

وتحدث رونالدو عن حياته في السعودية، قائلًا: "أنا سعيد هنا، وعائلتي أيضًا سعيدة، بدأنا حياة جديدة في هذا البلد الجميل، والأمور تسير بشكل رائع على مستوى كرة القدم. فرديًا وجماعيًا نعمل على التحسن والتطور".

وأكد الدون البرتغالي أنه يدرك تمامًا المسؤولية التي يحملها كقدوة للكثيرين داخل وخارج الملعب، قائلًا: "الجميع ينظر إلي كقدوة، وليس فقط داخل الملعب ولكن أيضًا خارجه. من يقول عكس ذلك، فهو يبالغ".



وأضاف: "شرف كبير لي أن الدوري السعودي يشهد تطور مستمر، وأن العديد من النجوم ينضمون إليه، مما يزيد من التنافسية هنا".

وأردف: "أن أكون أول نجم ينضم إلى الدوري السعودي كان شرفًا كبيرًا بالنسبة لي، وأتمنى في المستقبل، سواء في 5 أو 10 سنوات، أن يستمر الدوري في التطور، وكذلك الأكاديميات هذا هو حلمي، وأريد أن أساعد الدوري والدولة على المضي قدمًا".