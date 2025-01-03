نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرة فنية خاصة بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس بتخصيص فقرة فنية للاعبين خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات فنية، ومنح السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون تعليمات فنية للاعبين خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة قوية في منتصف الملعب.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.