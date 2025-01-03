انت الأن تتابع خبر رونالدو في عامين.. سجل حافل بالأرقام في دوري روشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مثل هذا اليوم (الثالث من يناير) لعام 2023، قدّم فريق النصر نجمه الأسطوري كريستيانو رونالدو، في واحد من أضخم مناسبات تقديم اللاعبين حول العالم، تجاوز في مشاهداته التلفزيونية مباريات نهائية لنهائيات كأس العالم.

هتف رونالدو في ملعب الأول بارك، في تلك اللحظة، وقال: "أنا عالمي". وكلمة "العالمي" يتعارف عليها جماهير النصر بأنها اللقب الخاص بفريقهم.. وبعد 4 أشهر من ذلك التاريخ، كتب الدون البرتغالي الجملة نفسها بالأحرف العربية في حسابه عبر منصة X.

وتصادف الذكرى الثانية لقدوم كريستيانو رونالدو إلى دوري روشن السعودي، الموسم الثالث له مع النصر 2024-2025، ولا يزال رونالدو يسجل حضورًا رائعًا بتسجيل 10 أهداف تضعه في وصافة الهدافين بالمناصفة مع زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد.

ولا يخفى على الجماهير الأثر الذي أحدثه رونالدو في الموسم الماضي 2023، حين كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد 35 هدفًا، كما كسر الرقم القياسي للمساهمات التهديفية بـ 44 مساهمة، وتوّج هدّافًا لدوري روشن السعودي 2023-2024.

أرقام رونالدو في دوري روشن السعودي منذ قدومه حتى الذكرى الثانية:

- لعب 59 مباراة

- سجل 59 هدفًا

- معدله التهديفي هدف لكل مباراة

- خمسة من أهدافه من ركلات حرة

- صنع 15 تمريرة حاسمة

- له 74 مساهمة تهديفية

- سجل الهاتريك (3+ أهداف) في 6 مباريات