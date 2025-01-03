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أحمد جودة - القاهرة - أكد رشيد جابر، المدير الفني للمنتخب العماني، اليوم الجمعة، أن استعدادات فريقه لمواجهة منتخب البحرين في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) جيدة، مشددا على أن فريقه يطمح للتتويج والظفر باللقب.

مدرب منتخب عمان: استعداداتنا لنهائي خليجي 26 جيدة ونطمح في التتويج باللقب

ويلتقي منتخب عمان، الذي توج باللقب عامي 2009 و2017، مع نظيره البحريني، غدا السبت على إستاد (جابر الأحمد) الدولي، بنهائي بطولة خليجي 26، المقامة حاليا في الكويت.

وأضاف جابر في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق اللقاء المرتقب، أن الهدف الأول وهو الوصول للمباراة النهائية قد تحقق، معربا عن أمله بأن تتوج جهود الفريق بتحقيق اللقب.

وشدد مدرب عمان على أن المنتخب البحريني جيد ومنظم ويمتلك عناصر مميزة "ونعرفه ويعرفنا جيدا"، مشيرا إلى أن مباراة الغد سيتم حسمها "بالتفاصيل الصغيرة"، إذ تعتبر هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في المباراة النهائية.

وأعرب عن ثقته في اللاعبين وقدرتهم على التحضير الذهني للمباراة، والذي يعتبر عاملا أساسيا ومهما فيها متمنيا أن يكون الفوز حليفهم لإسعاد الشارع العماني بتحقيق اللقب.

يذكر أن منتخب عمان صعد للمباراة النهائية للبطولة بعد فوزه 2 / 1 على نظيره السعودي في مباراة قبل النهائي التي جرت يوم الثلاثاء الماضي على استاد (جابر المبارك)، في حين تأهل البحرين لذات الدور بعد فوزه 1 / صفر على منتخب الكويت، صاحب الأرض والجمهور، في ذات اليوم.