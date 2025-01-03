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أحمد جودة - القاهرة - شدد دراجان تالاييتش، المدير الفني لمنتخب البحرين، على صعوبة لقاء فريقه مع نظيره العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26)، لافتا في الوقت نفسه إلى أن فريقه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز والظفر باللقب.

مدرب البحرين: مواجهة عمان صعبة ولدينا عناصر قادرة على حصد لقب "خليجي 26"

ويلتقي منتخب البحرين مع نظيره العماني غدا السبت على استاد (جابر الأحمد) الدولي، بنهائي بطولة خليجي 26، المقامة حاليا في الكويت، حيث يطمح المنتخب الأحمر للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن حمل كأس البطولة عام 2019.

وأشاد المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي عقد اليوم الجمعة، على كل ما قدمه اللاعبون خلال البطولة، مباركا لهم وصولهم للمباراة النهائية، ومبينا أن على اللاعبين التركيز الجيد خلال مباراة الغد لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البحرينية التي تنتظر الاحتفال بتحقيق اللقب.

يذكر أن منتخب عمان صعد للمباراة النهائية للبطولة بعد فوزه 2 / 1 على نظيره السعودي في مباراة قبل النهائي التي جرت يوم الثلاثاء الماضي على استاد (جابر المبارك)، في حين تأهل البحرين لذات الدور بعد فوزه 1 / صفر على منتخب الكويت، صاحب الأرض والجمهور، في ذات اليوم.