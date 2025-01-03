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أحمد جودة - القاهرة - أدى مصطفى الزناري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

آخر تطورات إصابة الزناري وموقفه من اللحاق بمباراة المصري في الكونفدرالية

وخاض اللاعب تدريبات الركض بالكرة حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بعد إصابته في العضلة الخلفية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.