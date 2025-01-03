نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أرسنال يكشف موقفه من التعاقد مع صفقات جديدة ويؤكد جاهزية نجم الفريق لمواجهة برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام برايتون، في إطار منافسات البريميرليج، لموسم 2024-2025.

أرتيتا يكشف السبب وراء جلوس ديكلان رايس على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد

ويحل الجانرز ضيفا على نظيره برايتون، على أرضية ملعب أمريكان إكسبريس، ضمن فعاليات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين.

وكشف الإسباني أرتيتا عن موقفه من التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي الحالي، قائلًا "لا أعرف، التركيز منصب على اللاعبين الذين لدينا، إذا كان هناك شخص في السوق يمكننا تحمله ونعتقد أنه سيكون له تأثير حقيقي على الفريق، فيجب أن نكون منفتحين على هذا الاحتمال دائمًا، في الوقت الحالي، ينصب التركيز على ما لدينا".

وحول ما إذا كان سيتم السماح لأي لاعب بالرحيل خلال فترة الانتقالات، مثل كيران تيرني: قال مدرب الجانرز، "جميع اللاعبين المتواجدين هنا يريدون التركيز على الأداء والتأثير على الفريق وإذا حدث شيء هناك فسوف نقوم بتقيمه".

وعن الثلاثي المصاب، كاي هافيرتز ورحيم سترلينج وبن وايت، قال مدرب أرسنال " هافيرتز بخير، سيتدرب اليوم، وسيكون متاح في مباراة برايتون".

وأكمل حديثه "رحيم، لقد بدأ في القيام ببعض الأشياء على أرض الملعب، لذا فهذه أخبار رائعة، دعونا نرى كيف سيتقدم الأسبوع المقبل وسنرى ما إذا كان متاحًا للأسبوع التالي، بينما لا يزال ويت بعيدًا لبضعة أسابيع".

وعلق أرتيتا على السبب وراء جلوس ديكلان رايس على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد، وقال "في حالته بشكل خاص لأنه لعب الكثير من كرة القدم، لقد لعبنا تسع مباريات في هذه الفترة وكان لديه بعض المشاكل في المباريات القليلة الماضية حيث اضطر إلى الخروج، يتعين علينا إدارة كل لاعب وهو ليس استثناءَ".

وأكد مدرب أرسنال أن لاعبه الشاب إيثان نوانيري نجح في تعويض غياب نجم الفريق ساكا في المواجهة الماضية، قائلًا "إنه لاعب يمكنه اللعب في مراكز مختلفة، إنه ليس مركزًا لعب فيه كثيرًا لكي نكون منصفين، حتى عندما كان في مستوى الأكاديمية، لكنه يمكنه التكيف مع المتطلبات التي لدينا في عدد قليل من المراكز المختلفة، أعتقد أنه قدم أداءً جيدًا حقًا في اليوم الآخر".

ويحتل الحانرز وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة، من 19 مباراة، بفارق 6 نقاط، عن المتصدر ليفربول والذي يمتلك في رصيد 45 نقطة، من 18 مواجهة.

