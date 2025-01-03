نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك

وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة بالكرة لتجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على حالة اللاعبين وجاهزيتهم للقاء المصري.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.