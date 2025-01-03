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أحمد جودة - القاهرة - يخوض ريال مدريد، مواجهة صعبة، مساء اليوم الجمعة، مع فالنسيا، على ملعب الميستايا، والمؤجلة من الجولة 12 من عمر الليجا.

أنشيلوتي يؤجل تطبيق سياسة التدوير فى ريال مدريد

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، مقابل 12 نقطة في جعبة الخفافيش بالمركز قبل الأخير.

ولن يُجري كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، تغييرات كبيرة على التشكيلة الأساسية، وسيعتمد على أفضل العناصر، مؤجلا فكرة التدوير إلى لقاء كأس الملك أمام ديبورتيفا مينيرا، الإثنين المقبل.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لريال مدريد سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، كامافينجا

الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي