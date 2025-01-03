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أحمد جودة - القاهرة - كشف أوليفر كان، أسطورة منتخب ألمانيا، أنه يجري مناقشات أولية بهدف الاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم، الذي يعاني من صعوبات مالية كبيرة.

أوليفر كان يدرس الاستحواذ على ناد فرنسي

وقال كان لصحيفة بيلد "المناقشات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل مع بوردو لا تزال في مرحلة أولية"، مؤكدا المعلومات التي نشرتها لأول مرة صحيفة سود أويست الفرنسية.

وأضاف الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي بايرن ميونخ "ليس هناك ما يمكن قوله في الوقت الحالي".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن الرئيس السابق لمارسيليا جاك هنري إيرو، أجرى الاتصالات الأولى في ديسمبر، مع مالك بوردو، جيرار لوبيز، نيابة عن أوليفر كان.

ويلعب بوردو، بطل فرنسا 6 مرات، هذا الموسم في الدرجة الرابعة، بعد وضع النادي تحت الحراسة القضائية في صيف 2024، لسد فجوة مالية تزيد عن 100 مليون يورو من الديون.