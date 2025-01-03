إنتر ميلان يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي بالفوز على أتالانتا بثنائية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره أتالانتا، بثنائية نظيفة، ليتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي في موسمه الحالي.

أحداث مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في كأس السوبر الإيطالي

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في كأس السوبر الإيطالي، بمحاولات من جانب لاعبي العملاق الإيطالي لتسجيل هدف مبكر.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب دينزل دومفريس مهاجم فريق إنتر ميلان، من تسجيل هدف التقدم في شباك أتالانتا، في الدقيقة 49.

وأضاف دومفريس الهدف الثاني لصالح فريق إنتر ميلان، في الدقيقة 61 من أحداث الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني، سجل إيديرسون لاعب فريق أتالانتا الهدف الأول أمام إنتر ميلان، ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.