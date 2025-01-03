نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يتجاهل مصير صلاح مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، الحديث عن عقود هداف الدوري محمد صلاح، والقائد فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر - أرنولد، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد، معتبرًا الحديث بمثابة عامل تشتيت قبل مواجهة مان يونايتد الأحد.

ورفض سلوت أي سؤال وجه إليه في هذا الصدد دون تردد، في حين يواصل صلاح، الذي سجل 17 هدفًا ولعب 13 تمريرة حاسمة هذا الموسم، تحقيق إنجازات جديدة قبل مواجهة خصمه المفضل.

وصلاح هو الأكثر تسجيلًا للأهداف (12) ولعبًا للتمريرات الحاسمة (6 تمريرات) أمام يونايتد في تاريخ المسابقة.

وقال سلوت: «سمعت كثيرًا وصف مو بكلمة (استثنائي) خلال الأشهر الستة الماضية. إنه يستحق هذا حقًا».

وبعد هزيمة مانشستر يونايتد على ملعبه 3 - صفر أمام ليفربول في سبتمبر (أيلول) الماضي تسبب ذلك في تراجعه للمركز 14 في الدوري الإنجليزي، ولا يزال بعد أربعة أشهر في المركز ذاته، قبل أن يحل ضيفًا على ليفربول المتصدر يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب روبن أموريم إنه يدرك جيدًا الواقع الذي يواجه النادي الأنجح في إنجلترا، والذي لم يفز بالدوري منذ عام 2013، بينما ينظر مشجعوه بحزن إلى ليفربول، الذي يسير على الطريق الصحيح لمعادلة رقمه القياسي المتمثل في 20 لقبًا.

وقال أموريم، الذي اعترف بأن يونايتد قد يتورط في صراع الهبوط: «أعتقد أن الناس سئموا الأعذار في هذا النادي. الفريق يحتاج لتغيير كبير».

وأضاف: «عندما تمر بمثل هذه اللحظات في الأندية الكبرى، يكون من الصعب حقًا تغيير الأمور، خاصة عندما لا يكون لديك الكثير من الوقت للتدرب على الأساسيات، والتعامل مع اللحظات الصعبة. لذلك يتعين علينا الاعتراف بوضعنا».