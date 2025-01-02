نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى الزناري يواصل التأهيل قبل لقاء المصري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



واصل مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وفي نفس الوقت أدى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، ويعاني اللاعب من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب

