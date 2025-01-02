عاجل.. أحمد عبد القادر يرد على حقيقة وصول عرض من الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عبدالقادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المعار إلى صفوف قطر القطري عن حقيقة وصول عرض له من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

أحمد عبد القادر يرد على حقيقة وصول عرض من الزمالك

وقال عبد القادر ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لم يتحدث معي مطلقا ولا يوجد أي محادثات أو تفاوض بيننا وأنا عائلتي أهلاوية وأنا عقدي مستمر مع الأهلي حتى عام 2027.

وأضاف: "أنا أهلاوي ازاي هروح الزمالك عارف أن مبقاش قانون وفي لاعيبه كتير لما بتمشي من الفرقتين بيروحوا عادي للفريق المنافس ولكن أنا مختلف وأنا من ناشئين الأهلي منذ 2007 حتى 2017 ومش هعرف أروح نادي الزمالك".

واختتم: "يوجد لدى مسؤولي نادي قطر القطري رغبة كبيرة في تجديد إعارتي أو شرائي من الأهلي ولكني لا أملك القرار وتبقى الكلمة الأخيرة لدى مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأنا تحت امر النادي أي وقت".