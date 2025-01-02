نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم توفيق يشعل السوشيال ميديا بسبب الشمال القطرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة ان المقصود بما نشرته المواقع الصحفية القطرية عن توقيع لاعب من الأهلى المصرى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى مع نادى الشمال القطرى المقصود به هو اللاعب اكرم توفيق على ان تكون صفقة انتقال حر حيث ينتهى عقد اللاعب مع الأهلى بنهاية الموسم.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي عرضت على أكرم التوقيع لمدة خمس سنوات مقابل ١٤ مليون جنيه في الموسم أي ما يوازي ٧٠ مليون جنيه في مجمل تعاقده وهو أقل مما سيحصل عليه من نادي الشمال القطري حيث سيحصل اللاعب على ما يقارب المليون ونصف المليون دولار في الموسم الواحد.

واتم شبانة بأن الأهلي يدرس موقف اللاعب الان بعد تفاوضه مع النادي القطري سواء بمحاوله اثنائه عن الرحيل أو إمكانية استخدامه ضمن صفقة بغداد بو نجاح الذي يحاول الأهلي ضمه من نادي الشمال حاليا.

