تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - اختار تياجو موتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام ميلان، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان

يلتقي البيانكونيري مع نظيره الفريق اللومباردي، مساء غدًا الجمعة الموافق 3 يناير 2025 على ملعب "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيدريكو غاتي، بيير كالولو.

خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، كيفرين تورام، تيون كوبمينرس.

خط الهجوم: سامويل مبانجولا، دوشان فلاهوفيتش، فرانشيسكو كونسيساو.

وتنقل مباراة ميلان ضد يوفنتوس عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية، وتذاع المباراة كذلك على شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية.