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أحمد جودة - القاهرة - مباريات هامة للإنتاج الحربي ودياموند واتحاد الشرطة بالقسم الثاني

تنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الثالثة عشر المجموعة الرابعة لدوري القسم الثاني ب، بإقامة 5 مباريات قوية ومثيرة.

1-مصر للتأمين مع الإنتاج الحربي

على ملعب نادي مصر للتامين يحل فريق الإنتاج الحربي متصدر المجموعة بقيادة ايمن عبد العزيز برصيد 24 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق مصر للتامين صاحب المركز السادس بقيادة عمرو عبده برصيد 14 نقطه.

2-تيم اف سي مع البلاستيك

على ملعب دجلة سبورتنج يلتقي فريق تيم إف سي صاحب المركز الرابع بقيادة محمد شرف برصيد 18 نقطة مع فريق البلاستيك متذيل المجموعة بقيادة أحمد علي برصيد 5 نقاط.

3-النجوم مع ايسترن كومباني

على ملعب السلمانية يلعب فريق النجوم صاحب المركز الخامس بقيادة شاكر عبد العال برصيد 15 نقطة مع فريق ايسترن كومباني صاحب المركز الثالث بقيادة طارق يحيي برصيد 18 نقطة.

4-ألو ايجيبت مع دياموند

على ملعب يخوض فريق الو ايجيبت صاحب المركز العاشر بقيادة محمد جمال برصيد 11 نقطة لقاء صعب مع فريق دياموند صاحب المركز التاسع بقيادة محمد صلاح برصيد 14 نقطه.

5-بنها مع إتحاد الشرطة

على ملعب نادي بنها يتربص فريق بنها صاحب المركز السابع بقياده محسن عبد المحسن برصيد 14 نقطه بفريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عبيدو برصيد 13 نقطة.

جمهورية شبين باي

#الترتيب

١- الإنتاج الحربي 24 نقطة

٢- جمهورية شبين 19 نقطة

٣- ايسترن كومباني 18 نقطة

٤- تيم اف سي 18 نقطة

٥- النجوم 15 نقطة

٦- بنها 14 نقطة

٧- التأمين. 14 نقطة

٨- الشرطة 13 نقطة

٩- دياموند 11 نقطة

١٠- ألو ايجيبت. 8 نقاط

١١- البلاستيك 5 نقاط