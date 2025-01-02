نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" التشكيل المتوقع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مع نظيره يوفنتوس، االتي ستقام مساء غدا الجمعة ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ضد أي سي ميلان، مساء غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: ميكيلي دي غريغوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيديريكو جاتي، بيير كالولو كياتينجوا، وستون مكيني.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، كيفرين تورام، تيون كووبميينيرز، فرانسيسكو كونسيساو.

الهجوم: صامويل مبانجولا، دوشان فلاهوفيتش.

تشكيل ميلان المتوقع أمام يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، ماتيا غابيا، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز.

الوسط الدفاعي: يوسف فوفانا، توماسو تيراكشيانو.

الوسط الهجومي: صامويل تشوكويزي، تين كوبمينيرز، إيميليانو خيمينيز.

وفي الهجوم: ألفارو موراتا.