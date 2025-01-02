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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. مواجهات مرتقبة لمالية كفر الزيات وتلا ودكرنس وبيلا بالقسم الثاني

تقام اليوم الخميس الموافق 2 / 1/ 2025 في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة رقم ( 13) للمجموعة الخامسة.

1- مالية كفر الزيات مع كفرالشيخ



على ملعب المالية ولقاء القمة بين فريق مالية كفر الزيات متصدر المجموعة بقيادة ايمن مجدي المدير الفني الجديد الذي تولى المسؤلية عقب رحيل عبد الناصر محمد الذي رحل لتدريب القناة بدوري المحترفين برصيد 22 نقطة بفريق كفر الشيخ صاحب المركز بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 20 نقطة.

2- ميجا سبورت مع مركز شباب تلا



يشهد ملعب شربين لقاء صعب بين فريق ميجا سبورت صاحب المركز السادس بقيادة جاد توفيق برصيد 17 نقطة مع فريق مركز شباب تلا صاحب المركز السابع بقيادة فؤاد سلامة برصيد 16 نقطة.

3- اتحاد نبروه مع بني عبيد



على ملعب نبروه يستضيف فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الرابع بقيادة محمد عبد الله برصيد 18 نقطة فريق بني عبيد صاحب المركز العاشر بقيادة عادل صديق برصيد 12 نقطة.

4- دمياط مع دكرنس



وعلى ملعب غزل دمياط يلعب فريق دمياط متذيل المجموعة بقيادة محمد النحاس برصيد 3 نقاط مع فريق دكرنس صاحب المركز التاسع بقيادة سامح العربي برصيد 13 نقطة.

5- بيلا مع القزازين



على ملعب نادي سمنود يستقبل فريق بيلا قبل الأخير بقيادة ابراهيم الشهيدي برصيد بيلا 11نقطة نظيره فريق مركز شباب القزازين الخامس بقيادة محمد ياسين برصيد 20 نقطة

6- الصيد بالمحلة مع بايونيرز



وعلى ملعب غزل المحلة الفرعي يواجه فريق الصيد بالمحلة صاحب المركز الخامس بقيادة عبد الرحمن فهمي برصيد 18 نقطة فريق بايونيرز صاحب المركز الثامن بقيادة سامي ندا برصيد 14 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1-مالية كفر الزيات 22نقطة

2- شباب القزازين 20 نقطة

3-كفر الشيخ 20 نقطة

4- اتحاد نبروه 18 نقطة

5-صيد المحلة 18نقطة

6ميجا سبورت 17 نقطة

7-شباب تلا 16نقطة

8-بايونيرز 14نقطة

9-دكرنس 13 نقطة

10-بنى عبيد 12نقطة

11- بيلا 11 نقطة

12-دمياط 3 نقاط