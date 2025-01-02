القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأتلانتا في كأس السوبر الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 2 يناير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان مع نظيره أتالانتا، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في كأس السوبر الإيطالي

ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، مساء اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية

وستنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في السوبر الإيطالي

وأعلنت مجموعة قنوات SCC السعودية الرياضية، وقنوات أبو ظبي الرياضية حصولها على حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي 2024-2025.