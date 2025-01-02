نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عدد كبير من محبي كرة القدم، موعد انطلاق المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مع نظيره يوفنتوس، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، مباراة يوفنتوس ضد ميلان، والتي ستقام غدا الجمعة الموافق 3 يناير الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ضد ميلان، غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، وقنوات أبو ظبي الرياضية؛ هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي في موسمه الحالي.