نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة فالنسيا القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فالنسيا لخوض مواجهة نارية أمام ريال مدريد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

فالنسيا يستعد لمواجهة نارية أمام ريال مدريد في الليجا

ويحتضن ملعب ميستيا معقل الخفافيش، المواجعة المرتقبة بين فالنسيا وريال مدريد، ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الليجا الإسبانية.

ويحتل النادي الملكي وصافة ترتيب جدول الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة وحيدة، عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد والذي يمتلك في رصيده 41 نقطة، بينما يأتي فالنسيا في المركز قبل الأخير، برصيد 12 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة، بتشكيل مكون من:-

▪︎حراسة المرمى: كورتوا.

▪︎خط الدفاع: كامافينجا - فاسكيز - روديجر - تشواميني.

▪︎خط الوسط: فالفيردي - سيبايوس - بيلنيجهام.

▪︎خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

موعد مواجهة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا

ومن المقرر، أن تقام المواجهة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، في الموسم الجاري، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناةbein sports HD1.