نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد عبدالملك: الزمالك لن يفرط في الفوز أمام المصري بالكونفدرالية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن المصري البورسعيدي، سيعاني من أزمة في الكونفدرالية في حالة الخسارة من الفريق الأبيض في المباراة القادمة.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الأهلي سيواجه أزمة أمام شباب بلوزداد، ولكن طريقة كولر ستساعده في المباراة، وكولر مع الأهلي لا يعتمد على العرضيات في الفترة الحالية".

وعن مباراة الزمالك والمصري:" المباراة صعبة على الفريقين، والزمالك كان مركز في المباراة الماضية بسبب تصريحات علي ماهر بأنه المصري أصبح عقده للفريق الأبيض".

وأكمل:" المصري سيعاني من أزمة كبيرة، في حالة الخسارة من الزمالك، وأعتقد أن الفريق الأبيض لن يفرط في المباراة، والتعادل جيد للفريق".

وواصل:" الزمالك سيتأهل كأول المجموعة وسينهي دور المجموعات ومعه 16 أو 14 نقطة".