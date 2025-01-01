نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يترك ليفربول؟.. عملاق أوروبا يغري صلاح بعرض لا يصدق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية أن باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضًا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إذ ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

ويحق للنجم المصري التفاوض مع أي ناد حاليًا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع ناديه لتجديد عقده.

وأفاد الصحافي الفرنسي رومان كوليه غودين أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا للتعاقد مع صلاح لمدة ثلاث سنوات، براتب يقدر أسبوعيا بقيمة 500 ألف يورو.

وتأتي هذه الأنباء رغم نفي ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي مزاعم سعي فريقه للحصول على صلاح في صفقة انتقال مجانية، إذ قال لشبكة "سكاي سبورتس" مطلع ديسمبر الماضي: هذا ليس صحيحًا، إنه لاعب رائع ومذهل، لكننا لم نفكر فيه أبدًا، لأكون صادقًا.

واعترف الخليفي بأن نادي العاصمة الفرنسية سوف "يكتشف الفرص" في يناير، إذا ظهرت أي صفقات محتملة.

ويتقاضى صلاح راتبًا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.