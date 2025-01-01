نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أتلانتا: سنقاتل للفوز على إنتر ميلان وبلوغ نهائي السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإيطالي جيان غاسبيريني، مدرب فريق أتالانتا، أن مواجهتهم، الخميس، أمام فريق إنتر ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي تحتضن العاصمة السعودية الرياض منافساته، طابعها مختلف عن مباريات الدوري رغم احتلالهم مركزًا متقدمًا في الدوري، بحكم أن مواجهة كأس السوبر تأتي بنظام خروج المغلوب.

وقال غاسبيريني في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: نحتل مركزًا متقدمًا في الدوري، لكن هذه المباراة مختلفة عن الدوري، سنقدم كل ما نملك خلال الـ90 دقيقة، والإنتر هو الفريق الأقوى، آخر مباراتين أمامهم كانت صعبة، وهم عندما يتقدمون بالنتيجة يصبحون فريقًا صعبًا جدًا، لكننا سنقاتل للفوز، وفي أوروبا الفرق الإيطالية لم تحصل على الدوري الأوروبي منذ سنوات عدّة، نحن استطعنا تحقيق ذلك، وهو أمر نفخر به.

وعن رأيه عن مدينة الرياض، قال: شاهدت التطور والحداثة منذ وصولنا، وأيضًا الملعب الرائع الذي سيحتضن اللقاء، الرياض مدينة جميلة ورائعة، وصلنا لها الثلاثاء، ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة أمام الإنتر، وسنكون سعيدين إذا حققنا نتيجة إيجابية، وهدفنا تحقيق اللقب.

من جانبه، قال الهولندي مارتن دي رون، لاعب فريق أتالانتا، إنه يعتقد أن الأمر يتطلب حضور الفريق بشكل جماعي في مواجهة الإنتر الفريق الأقوى في إيطاليا، مشددًا على ضرورة لعبهم اللقاء بتركيز عال، وأن يغلقوا المساحات أمام لاعبي الإنتر.

وأضاف مارتن دي رون: كنا نعاني بعض الصعوبات في الدفاع، لكن انضم لنا لاعبون جدد وقدمنا أداءً رائعًا في الأشهر الثلاثة الماضية، ونأمل أن نستمر في أداء عال، الخميس.

وحول رأيه في وجود الهولندي فينالدوم في الدوري السعودي مع فريق الاتفاق، قال: تحدثت معه مرات عدة، قال لي إنه يستمتع باللعب في السعودية، وكرة القدم هنا تتطور بشكل كبير بتواجد نجوم كبار.