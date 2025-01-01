نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة الزمالك يهزم ألعاب دمنهور 89 - 62 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره ألعاب دمنهور بنتيجة 89 - 62، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

19 - 10

42 - 32

69 - 42

89 - 62



من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره ألعاب دمنهور، يوم السبت المقبل، على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات العودة للدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وتقام مباريات الدور التمهيدي لبطولة الدوري بنظام best of 3، على أن يتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى دور 8 لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".