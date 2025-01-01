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أحمد جودة - القاهرة - أشارت الصحف الفرنسية إلى تألق لاعب وسط ريال مدريد، جود بيلينغهام، الذي استعاد مستواه الرائع في نهاية عام 2024 بعد بداية متقلّبة للموسم.

الصحافة الفرنسية: بيلينجهام يسرق دور مبابي

وقالت صحيفة أونز مونديال الفرنسية إن مدرب الفريق "الملكي" كارلو أنشيلوتي سعيد بتطور اللاعب، حيث سجل بيلينغهام ستة أهداف في آخر سبع مباريات بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

وأضافت الصحيفة أن جميع أهداف لاعب بوروسيا دورتموند السابق تم تسجيلها من داخل منطقة الجزاء بلمسة واحدة. وتعتبر هذه العودة القوية بمثابة وداع للتدهور الذي شهده في بداية الموسم، حيث فشل في التسجيل خلال 12 مباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيلينغهام، رغم كونه لاعب وسط هجوميًا، يمتلك القدرة على اللعب في عدة مراكز، وقد أظهر مرونة كبيرة تحت قيادة المدرب الإيطالي، إذ يدعم إحصائياته طريقة تسجيله التي توازي أداء المهاجمين.

وأضافت أونز مونديال أن أنشيلوتي أعرب عن رضاه عن أداء بيلينغهام، على الرغم من قلة أهدافه مقارنة بالموسم الماضي، معلقًا "إنه يعمل بجد، إنه تنافسي، يقاتل، ويضحي.. ليس الأمر متعلقًا فقط بالأهداف، بل بالأثر الذي يتركه في الملعب".

وبحسب الصحيفة الفرنسية، قد يواجه كيليان مبابي صعوبة في تثبيت موقعه في هجوم ريال مدريد، وقد يكون لجود بيلينغهام دور في تحمل جزء من هذا العبء.