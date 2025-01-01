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أحمد جودة - القاهرة - تفاعل نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود مع خروج المنتخب السعودي من كأس الخليج العربي لكرة القدم.

يونس محمود يعلق على خروج السعودية من "خليجي 26"

علق النجم العراقي السابق على خسارة السعودية أمام عمان الثلاثاء، 1-2 في نصف نهائي "خليجي 26".

وكتب يونس محمود عبر حسابه الرسمي في "إكس": "هارد لك للمنتخب السعودي، وحظ أوفر في البطولات المقبلة ومبارك لمنتخب عمان المجتهد".



وشهدت الأيام الأخيرة حالة من التوتر، بسبب ما بدا أنه سخرية أسطورة العراق من ترشيح المنتخب السعودي لنيل اللقب، وذلك بعد خسارة "الأخضر" أمام البحرين 2-3 بالجولة الأولى.

وتسبب ذلك في ارتفاع حالة الغضب بين الجماهير والإعلام ونجوم المنتخب السعودي ضد يونس محمود، قبل مباراة العراق في الجولة الثالثة التي حسمها "الأخضر" بنتيجة 3-1.