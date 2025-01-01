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أحمد جودة - القاهرة - وصف إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، مباراة فريقه أمام مضيفه إيبسويتش تاون، بـ "الغريبة"، معترفًا بأنه في بعض الأحيان يكون لديك ليال مثل هذه الليلة في كرة القدم.

مدرب تشيلسي: مباراتنا أمام إيبسويتش كانت "غريبة"

وتلقت آمال تشيلسي في المنافسة على صدارة بطولة "البريميير ليغ"، ضربة موجعة جديدة، عقب خسارته المفاجئة 0-2 أمام إيبسويتش تاون (المتعثر)، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات المرحلة الـ19 للمسابقة، ليواصل نزيف النقاط للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.



وسنحت أمام تشيلسي العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت بملعب (بورتمان رود)، وأحرز البرتغالي جواو فيليكس هدفًا لكنه سرعان ما تم احتسابه تسللًا بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، فيما ارتطمت تسديدة زميله كول بالمر بالقائم في الشوط الأول من اللقاء.

ورغم ذلك، كان إيبسويتش هو من حصد نقاط المباراة الثلاث في النهاية، بعدما افتتح نجمه ليام ديلاب التسجيل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ثم أضاف الجامايكي أوماري هوتشينسون، الجناح السابق لتشيلسي، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.