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أحمد جودة - القاهرة - قال مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي اليوم الثلاثاء أثناء تدريب الفريق المفتوح في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدينة النادي الرياضية إن الفريق يرغب في كتابة تاريخه "داخل تاريخ النادي العظيم".

مبابي: سأصنع التاريخ مع ريال مدريد

قال مبابي في تصريحات لقناة النادي: "لا طريقة لإنهاء العام أفضل من أن نكون محاطين بجماهيرنا. الشعور بحبهم وبالارتباط بهم لمواجهة النصف الثاني من الموسم. هدفنا أن نكون أقوى وأسعد في 2025".

وتابع: "حين تلعب في ريال مدريد عليك أن تنافس على كل الألقاب وإسعاد الجمهور. نريد أن نكتب تاريخنا داخل التاريخ العظيم لريال مدريد. الآن الموعد على السوبر وسنعمل من أجل تحقيق اللقب. نريد الليجا ودوري الأبطال. سننافس في كل البطولات".

وقال فينيسيوس جونيور من ناحيته: "إنه يوم مهم بالنسبة لنا. هذا آخر يوم لنا في السنة مع جماهيرنا. تمنحنا هذه الأمور طاقة إيجابية. أنا سعيد بالجماهير. أتمنى أن نقدم أفضل أداء لدينا وأن نسعدهم".