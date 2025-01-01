نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقبة كبرى تواجه هانسي فليك مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث جوان باتل صحفي "سبورت" الإسبانية عن العقبة الكبرى التي تواجه برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، في ظل النتائج الكارثية للفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة.

عقبة كبرى تواجه هانسي فليك مع برشلونة

وقال باتل:"قد يكون برشلونة يمتلك أفضل فريق، لكن أفضل تشكيلة تبقى لأتلتيكو مدريد".

‏وأضاف:"لقد أنهى برشلونة بقيادة هانسي فليك العام والنصف الأول من البطولة بثلاث نقاط أقل مقارنة بفريق الموسم الماضي بقيادة تشافي هيرنانديز في الموسم السابق، لكن هذا ليس مؤشرًا جيدًا، بالنظر إلى الطريقة التي انتهت بها فترة المدرب السابق، حيث استقال ثم تراجع عن ذلك، ليتم تثبيته مؤقتًا ثم إقالته بشكل فوري".

وتابع:"ورغم أن لا شئ يشير إلى تكرار تلك الأحداث المؤلمة، إلا أنه لا يمكننا تجاهل أن الفريق يحتل المركز الثالث في الدوري، وأن الجزء الحاسم يبدأ الآن".

‏وأكمل:"لا شك أن إدارة فليك حملت إيجابيات عديدة أكثر من السلبيات، ومن أبرز إنجازاته اكتشاف كاسادو، استعادة مستوى رافينيا، والبعث الجديد للنجم ليفاندوفسكي، الذي قاد، إلى جانب الموهبة لامين يامال، أحد أفضل البدايات في تاريخ النادي".

‏وأوضح:"على الجانب الآخر، تحسنت اللياقة البدنية، والضغط العالي، وتكتيك التسلل بشكل واضح، مما أثبت أسلوبه التدريبي. لكن مع ذلك، هناك تساؤلات وشكوك، خاصة بعد الأداء السيئ في الشهر والنصف الأخير، وإدارته للتبديلات. نادرًا ما كان الفريق يظهر بشكل أفضل بعد تدخلاته. كما أن سياسة التدوير لم تكن فعّالة أبدًا".

‏وأختتم قائلًا:"هذه النقاط تجعلنا نعتقد أن التشكيلة ليست فقط محدودة، بل أن الإصابات جعلتها أكثر هشاشة مما هي عليه. يعاني الفريق من نقص في الأظهرة، وعدم وجود بديل لكل من كاسادو وليفاندوفسكي، ولا يوجد حل للاعتماد الكبير على لامين. بلا شك، العقبة الأكبر لفليك تكمن في ضعف عمق التشكيلة".

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