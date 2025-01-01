كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيواجه برينتفورد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد برينتفورد

يلتقي الجانرز مع مضيفه برينتفورد، مساء اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد

حارس المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، وليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، جابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز، جابرييل جيسوس.

ويحتل آرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 36 نقطة، وفي حال تحقيقه الفوز سيرتقي للمركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، بينما يتواجد برينتفورد في المرتبة الثانية عشر برصيد 24 نقطة.

وتنقل مباراة آرسنال ضد برينتفورد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.