نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان الجديد إن الفريق يجب أن يتقدم للأمام بكل ثقة بدءا من المباراة القادمة أمام يوفنتوس الذي يضم بين صفوفه فرانسيسكو نجل المدرب البرتغالي.

كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق

وتولى كونسيساو قيادة ميلان خلفا لمواطنه باولو فونسيكا أمس الإثنين وتم تقديمه لوسائل الإعلام في مقر تدريبات الفريق بالنادي عشية رأس السنة الجديدة.

وكان المدرب البرتغالي متفرغا منذ رحيله عن بورتو في الصيف الماضي بعد مسيرة طويلة مع الفريق البرتغالي دامت 7 سنوات.

وقال كونسيساو لوسائل الإعلام "أنا مدرب منذ 13 عاما، ولم أبدأ هذه المهنة أمس".

وأضاف "يعلم اللاعبون أن أمامهم مدرب، وبالتأكيد سيكون هناك بعض اللاعبين غير سعداء عند استبعادهم، هذا أمر وارد".

وشدد كونسيساو في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "علينا أن نعيد ميلان إلى أفضل أوقاته بكل ثقة، وقد أكدت للاعبين أن النتائج مهمة".

وأكد المدرب البرتغالي أنه لم يتردد في قبول عرض ميلان، مضيفا "لقد وافقت على الفور لم يكن هناك أي احتمال للرفض".

وواصل "لم أقدر على النوم في الليلة الماضية، الكل هنا يتمتع بأهمية كبيرة بدءا من عامل الملعب حتى رئيس النادي، الوقت ضيق، ويجب أن نتعرف على بعضنا البعض في أسرع وقت ممكن".

ويبدأ كونسيساو مشواره مع ميلان بمواجهة صعبة ضد يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي يوم الجمعة.

وأشار مدرب ميلان "لدي خمسة أبناء، وفرانسيسكو سيكون خصما يوم الجمعة، أما في المنزل فهو ابني، هكذا أتعامل دائما مع الأمور".

وأتم كونسيساو تصريحاته "أنا سعيد للغاية وفخور بالعمل في هذا النادي العريق، إنها خطوة للأمام في مشواري التدريبي، والجماهير هم روح النادي ومن الصعب أن نحقق الانتصارات بدونهم، لذا يجب أن نثبت أننا على قدر المسؤولية".