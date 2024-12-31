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أحمد جودة - القاهرة - حصلت رحمة طلبة لاعبة نادي الصفوة بالعاشر من رمضان في لعبة الكاراتية علي المركز الأولي في البطولة العربية للكاراتية المقامة في دولة الأردن.

بطلة نادي الصفوة للكاراتية تحصل علي البطولة العربية

وحصلت رحمة نجمة نادي الصفوة والمنتخب الوطني للكاراتية الشهر الماضي علي بطولة العالم التي أقيمت في إيطاليا في إنجاز كبير يحسب لنادي الصفوة.

من جانبه توجه المهندس عادل إسماعيل حماده رئيس نادي الصفوة بخالص الشكر والتقدير إلي رحمة طلبه بطلة العالم لتحقيقها العديد من الانجازات المتتالية وللجهاز الفني بقيادة د.محمد نجيب مدير النشاط الرياضي ود عبدالرحمن كامل مدير النادي والجهاز الفني والإداري للعبة بقيادة سامي عبدالله وشامل عبدالحميد ومحمد أحمد وآيات حلمي والكابتن حماده صقر عضو مجلس الإدارة والمشرف علي اللعبة.

ووعد المهندس عادل إسماعيل بتوفير كل الإمكانيات والدعم للبطلة رحمة طلبة ولكل أبطال النادي في مختلف الألعاب لمواصلة تحقيق الإنجازات والانتصارات المتتالية.