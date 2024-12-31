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منتخب عُمان يتأهل إلى نهائي خليجي 26

تأهل منتخب عُمان إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" بعدما فاز بعشرة لاعبين 2-1 على نظيره السعودي اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي. منتخب عُمان يتأهل إلى نهائي خليجي 26تأهل منتخب عُمان إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" بعدما فاز بعشرة لاعبين 2-1 على نظيره السعودي اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي. سجل أرشد العلوي وعلي البوسعيدي هدفي الأحمر العماني في الدقيقتين 74 و85، فيما أحرز محمد كنو هدف الأخضر السعودي الوحيد في الدقيقة 87. وسيكون الأحمر العماني على موعد في النهائي يوم السبت المقبل، مع المتأهل من لقاء منتخبي الكويت والبحرين الذي سيجمعهما في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء أيضا.

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