أودي تطلق سيارتها Q6 e-tron الجديدة كليا فـي منطقة الشرق الأوسط

نقلة نوعية فـي فئة السيارات الكهربائية الفاخرة

دبي ـ دوت الخليج:

أطلقت أودي سيارتها Q6 e-tron الجديدة كليًا، والتي تمثل بداية حقبة جديدة تمامًا للعلامة، حيث أظهرت بوضوح خلال فعالية الإطلاق الجريئة التزامها بالتحول نحو مستقبل كهربائي. جاءت السيارة Q6 e-tron باعتبارها أول طراز في أكبر حملة إنتاجية لأودي حتى الآن بمثابة تعبير عن التزام العلامة بمفهوم الفخامة المستدامة وحلول التنقل المتطورة. وأقامت أودي خلال سلسلة من الفعاليات المبهرة في مختلف أنحاء المنطقة حفل إطلاق يمزج بين الطابع الثقافي للمنطقة وأحدث ما توصلت إليه أودي من تطورات تقنية، وهو ما يضع سيارة Q6 e-tron في مكانة تعبِّر بها عن النهج المستقبلي الذي تتبناه أودي. شهدت فعاليات إطلاق Q6 e-tron العديد من تجارب القيادة الرائعة والعروض المذهلة التي استهدفت التركيز على التميز الهندسي الذي صممت به السيارة وكذلك تسليط الضوء على رحلة العلامة نحو التحول إلى مستقبل كهربائي تمامًا.

وأزالت أودي الشرق الأوسط الستار عن تحفتها الكهربائية الجديدة كليًا Q6 e-tron في عرض مذهل في خمسة مواقع مميزة في الشرق الأوسط. وقد أقيمت فعالية الإطلاق التي انتظرها الكثيرون بشغف بالغ في فندق ريتز كارلتون أبوظبي في ساحة عرض يزين خلفيتها جامع الشيخ زايد الكبير، ومنحوتة «7» الشهيرة من أعمال الفنان ريتشارد سيرا في حديقة متحف الفن الإسلامي بالدوحة، ومتحف دبي للمستقبل، وبيت الحكمة في الشارقة، ومجمع الموج في مسقط. اختيرت هذه المواقع لتجسيد الطابع الثقافي المميز للمنطقة والتزام أودي بتناغم الابتكار مع البيئة المحيطة، مما جعل الفعالية حدثًا بارزًا لا يُنسى. ويرتكز تصميم السيارة Q6 e-tron على منصة بريميوم بلاتفورم إلكتريك (PPE) الرائدة التي تمكِّن هذا الطراز من الموازنة بسهولة تامة بين مدى القيادة وقوة السيارة والاستدامة؛ وتوفير مدى قيادة مبهر يصل إلى 625 كيلومترًا (طبقًا لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميًا WLTP) في الشحنة الواحدة؛ أي ما يلبي احتياجات سائقي المسافات الطويلة الذين يهتمون بالأداء دون التنازُل عن الكفاءة، ومن الناحية الأخرى تقدِّم السيارة SQ6 e-tron عالية الأداء مدى قيادة يصل إلى 598 كيلومترا (طبقًا لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميًا WLTP). ولا تقل قدرات الشحن التي يوفرها أحد الطرازين إبهارًا عن الطراز الآخر، فنظام الشحن المتطور بقدرة 800 فولت يمكِّن من إخراج قدرة شحن قصوى تصل إلى 270 كيلووات للشحن السريع للتيار المستمر، وهي الميزة التي تمكِّن من إعادة شحن سيارتَي Q6 e-tron وSQ6 e-tron شحنًا يكفي لمدى قيادة يصل إلى 255 كيلومترًا في 10 دقائق فقط. إضافة إلى ذلك، لا يستغرق شحن البطارية من 10% إلى 80% أكثر من 21 دقيقة باستخدام ميزة الشحن عالي الطاقة (HPC). ويستند أداء السيارة Q6 e-tron القوي إلى محركَين كهربيين، واحد على كل محور، وبذلك تتمكن السيارة من تحقيق ميزة الدفع الكلي للعجلات، وإخراج قوة إجمالية تصل إلى 285 كيلوواط، بينما تزداد هذه القوة في السيارة SQ6 e-tron لتصل إلى 360 كيلوواط، وهي القوة التي تجعل السيارة تنطلق من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/‏‏ساعة في 4.3 ثوانٍ فقط (باستخدام وظيفة التعزيز). ومن أبرز خصائص السيارة فلسفة التصميم الجديدة التي تتبناها أودي، والتي تظهر لأول مرة في سيارة Q6 e-tron. ولا يعكس هذا التطور التصميمي التزام أودي تجاه العناصر الجمالية المستقبلية فحسب، بل يُسهم أيضًا في تحسين قدرات الأداء الإيروديناميكي للسيارة. تقدم Q6 e-tron أيضًا تقنية إضاءة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتشمل أنماط الإضاءة الرقمية المميزة للمصابيح الأمامية والخلفية. كذلك يوفر الجيل الثاني من مصابيح OLED الخلفية المكون من 360 شريحة ضوئية ميزات التواصل المتكامل بين السيارة ومحيطها واستشعار المسافات، ويعرض رموزًا تحذيرية تحقق المزيد من السلامة على الطريق. أما من الداخل، فقد قدمت Q6 e-tron أكثر مقصورات أودي تطورًا على الإطلاق. تتميز هذه المقصورة بتصميمها الذي يركِّز على الفخامة والتقنية المتقدمة في آن واحد.