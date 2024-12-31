القضاء يجدد رفض تسجيل برشلونة لأولمو

برشلونة ـ أ.ف.ب: جدد القضاء الإسباني رفضه طلب نادي برشلونة، ثالث ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، تسجيل لاعبه داني أولمو، ولم يتبق أمام النادي سوى 24 ساعة لإيجاد حل مالي وإلا قد يخسر لاعب الوسط الذي تعاقد معه هذا الموسم. وبعد ثلاثة أيام من رفض المحكمة التجارية في برشلونة الإجراءات الاحترازية التي طلبها برشلونة للسماح لأولمو باللعب حتى نهاية الموسم، جاء دور المحكمة الابتدائية في العاصمة الكاتالونية لترفض التصديق على عقد اللاعب.

وقرر القاضي أن «طلب اتخاذ التدبير الاحترازي مرفوض» وفقا للحكم الذي نشر من قبل المحكمة العليا للعدل في كاتالونيا.

وسيصبح أولمو (26 عاما) الذي انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي قادما من لايبزيغ الألماني مقابل 60 مليون يورو وفقا للتقارير، ولعب بشكل مؤقت في انتظار حل برشلونة لمشكلاته المالية لتسجيله بشكل نهائي، لاعبا حرا اعتبار من الأول من يناير 2025. وسجل النادي الكاتالوني الذي يعاني من ديون كبيرة، اللاعب حتى 31 ديسمبر بفضل استثناء يسمح للأندية باستبدال اللاعبين المصابين لفترات طويلة، وذلك باستخدام 80% من راتب المدافع الدنماركي المصاب أندرياس كريستنسن.