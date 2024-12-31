إشبيلية يودع المعتزل نافاس بحفل تكريمي أمام 45 ألف متفرج

إشبيلية ـ أ.ف.ب: ودَّع نادي إشبيلية الإسباني أيقونته خيسوس نافاس الذي قرر إنهاء مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 39 عاما، بحفل تكريمي عاطفي على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» أمام مدرجات ممتلئة. ويسدل نافاس، الفائز مع إشبيلية بثمانية ألقاب بالمجمل بينها أربعة في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي-يوروبا ليغ واثنان في الكأس الإسبانية إلى جانب تتويجه مع إسبانيا بكأس أوروبا 2012 و2024 وكأس العالم 2010 ودوري الأمم الأوروبية 2023، الستار رسميا على مسيرته الطويلة الثلاثاء حين يصل إلى نهاية عقده مع النادي الأندلسي. وقرر الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي عام 2014 وكأس الرابطة عامي 2014 و2016 اعتزال اللعب بسبب إصابة مؤلمة ومزمنة في الورك عانى منها في المواسم الأخيرة.

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