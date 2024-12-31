برشلونة ـ أ.ف.ب: توفي لاعب برشلونة الإسباني السابق البيروفي هوغو سوتيل الذي عرف خلال مسيرته الكروية باسم «تشولو»، عن 75 عاما بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني. وقال برشلونة في بيان «توفي هوغو سوتيل يوم الاثنين 30 ديسمبر ووُلِد في إيكا (البيرو) في 18 مايو 1949، كان يعتبر أحد أفضل لاعبي أميركا الجنوبية في جيله»، مضيفا «كان مهاجما ماهرا، سريعا، شجاعا...». وقالت وزارة الصحة البيروفية إن سوتيل توفي متأثرا بصدمة في الدورة الدموية ناجمة عن فشل كلوي في الكبد بعد دخوله المستشفى في ليما في 19 ديسمبر.

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