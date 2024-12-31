نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل مع سيراميكا كيلوباترا 1/1 بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريقي سيراميكا كيلوباترا والمصري البورسعيدي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة السابعة من منافسات الدوري.

المصري يتعادل مع سيراميكا كيلوباترا 1/1 بالدوري

وبهذه النتيجة يتساوي كل من الفريقين في نفس عدد النقاط 12ليحتل المركز الرابع والخامس من جدول ترتيب الدوري.

وخاض المصري البورسعيدي هذه المباراة بتشكيل مكون من

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، حسن علي، محمد الشامي، سمير فكري، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، يوسف الجوهري، بابا بادجي.

بينما خاض سيراميكا كيلوباترا تشكيله الاساسي المكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.