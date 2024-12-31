البشائر يتفوق على السيب فـي دوري عام كرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني: تمكن نادي البشائر من تحقيق فوز مهم على حساب نادي السيب بنتيجة 60-56، في المباراة التي أقيمت على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك ضمن منافسات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة 2024-2025 ، وبهذا الفوز يرفع البشائر رصيده إلى 12 نقطة والسيب إلى 11 نقطة .سجلت المباراة الكثير من الإثارة في جميع فتراتها حيث تفوق السيب في الربعين الأول والرابع فيما تفوق البشائر في البقة مع أفضلية النقاط للبشائر الشوط الاول انتهى بتقدم السيب على البشائر بنتيجة 18-17 وفي فترات الشوط الثاني تمكن البشائر من ترتيب اوراقة من جديد ونجح في الخروج فائزا بنتيجة 60-56.

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