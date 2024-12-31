نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من كولر قبل مواجهة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا بشأن سفر طاهر محمد طاهر نجم الفريق، مع بعثة الفريق المتجهة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

وقرر كولر، استبعاد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق من التواجد مع الأهلي في الجزائر، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الأمامية، واستمرار عملية تأهيله تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية.

ويرفض الجهاز الفني للأهلي استعجال عودة طاهر محمد طاهر إلى المشاركة في التدريبات لحين التعافي من الإصابة بشكل كامل، والتأكد من سلامته الطبية بنسبة 100%، خشية تجدد الإصابة أو تعرضه لانتكاسة جديدة.

وأنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق إلى الجزائر، المقرر لها غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستأنف تدريباته لمواجهة شباب بلوزداد خارج الديار

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، دون الحصول على راحة سلبية بعد مباراة إنبي، حيث يواصل الفريق العمل تحت قيادة كولر من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبل المواجهة الهامة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

من المقرر أن يحل النادي الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ستبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

