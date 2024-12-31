نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للمصري أمام سيراميكا كيلوباترا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على التشكيل الاساسي لفريقه في مواجهة سيراميكا كيلوباترا بالجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.



التشكيل المتوقع للمصري ضد سيراميكا كيلوباترا



وجاء التشكيل المتوقع للمصري في هذه المواجهة كالتالي:

من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.



موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كيلوباترا



وتقام هذه المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب ستاد السويس الجديد.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والمصري بالدوري

و من المقرر أن تنقل مباراة سيراميكا والمصري بالدوري عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

